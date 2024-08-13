Курск, 13 августа, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Члены Ассоциации ветеранов СВО из нескольких регионов России прибыли в Курскую область для оказания помощи жителям и органам власти, сообщила ИА Регнум пресс-служба Ассоциации.

Сергей Карпухин/ТАСС

В регион прибыли ветераны СВО из Москвы, Тверской области, ЛНР, Чувашии, присоединиться к ним в ближайшее время готовы и члены Ассоциации из других субъектов, в том числе из Сибири.

В составе группы — ветераны боевых действий, отличившиеся при исполнении долга в зоне СВО и обладающие навыками организации работы в чрезвычайных условиях, отметила пресс-служба.

«Отряд Ассоциации ветеранов СВО занимается эвакуацией гражданского населения на личных автомобилях из опасных населённых пунктов. Члены Ассоциации ветеранов СВО уже помогают с эвакуацией из Кореново, Беловского, Льговского и Рыльского районов, проведена работа в Черемошках и Кромских Быках. Также ветеранами спецоперации обеспечено усиление безопасности на некоторых гражданских объектах», — сказано в сообщении.

В координации с ВС РФ, региональными и местными властями ветераны доставляют эвакуируемых к родственникам или на пункты регистрации в Курске. Члены Ассоциации готовы к решению любых поставленных задач, в том числе к участию в операциях прикрытия военнослужащих ВС РФ, они будут находиться в регионе и помогать столько, сколько это будет необходимо, отметила также пресс-служба.

Ранее в Telegram-канале главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой был объявлен сбор средств для жителей приграничья Курской области, которые вынуждены покидать свои дома из-за атак ВСУ. Сотрудники агентства связались с «Домиком добрых дел» в Курске, куда беженцы идут за помощью. По состоянию на 15:00 мск 13 августа было собрано 1,8 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа. В минувшие сутки были пресечены прорывы мобильных групп противника, отражена атака ВСУ, в ходе зачистки освобождённого населённого пункта Озерки было уничтожено до 15 боевиков ВСУ, шестеро были взяты в плен.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.