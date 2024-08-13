Алупка, Крым, 13 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Сбер участвует в реконструкции парка Воронцовского дворца в Алупке — одного из наиболее известных и необычных памятников Крыма, шедевра архитектуры романтизма.

Пресс-служба Сбера

На средства «Сбера» установят объекты инфраструктуры, ограждения и кованые ворота, отреставрируют стены, восстановят парковые дорожки, а также озеленят территорию и благоустроят смотровые площадки.

Реконструкция стен Воронцовского дворца и парка — один из целого ряда благотворительных проектов «Сбера» в Алупке. Так, при поддержке банка 13 августа здесь открылся восстановленный храм Архангела Михаила.

Кроме того, в этом году после завершения курортного сезона запланированы благоустройство детского пляжа и Воронцовских купален, реконструкция кафе и лодочной станции.