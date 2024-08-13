Курск, 13 августа, 2024, 16:00 — ИА Регнум. В период нападения ВСУ на Курскую область пропала местная журналистка Инна Демьяненко. В настоящий момент её место нахождения неизвестно. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум Журналистка Инна Демьяненко

По словам собеседника агентства, заместитель главного редактора местной газеты «Суджанские вести» 55-летняя Инна Демьяненко не выходит на связь с 5 августа.

«Мы с семьёй уносили ноги под обстрелами, схватили документы и уехали в Курск. Сейчас пытаемся связаться со знакомыми и коллегами. Инна Викторовна последний раз выходила на связь 5 августа, сейчас её телефон недоступен, и мы не знаем, где она и что с ней. Она живёт в городе Суджа», — рассказала коллега журналистки Елена.

Инна Демьяненко более 25 лет является членом Союза журналистов России и уже почти 30 лет работает в редакции газеты «Суджанские вести». Журналистка является лауреатом многих творческих конкурсов, была награждена грамотой Союза журналистов России и почётным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Как сообщало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил России остановили ВСУ в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 13 августа, в ходе нападения ВСУ потеряли более 2000 бойцов и несколько десятков единиц техники.

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей на данный момент полное вытеснение противника с российской территории. Руководителям регионов поручено оказать поддержку мирным гражданам, которые нуждаются в помощи и защите.