Москва, 13 августа, 2024, 15:44 — ИА Регнум. На Винтажном маркете, открытом на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», в преддверии нового учебного года представили атрибутику, связанную с советской пионерией. Об этом 13 августа сообщается на сайте мэра Москвы.

О. Сосницкий/Mos.ru

«С 12 по 25 августа Союз коллекционеров России представляет более 600 различных экспонатов, относящихся к Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прилавках появились редчайшие значки, дружинные знамена, отрядные флажки, горны, барабаны и даже пионерская форма.

Жители и гости столицы могут не только приобрести раритеты, но и поучаствовать в различных мастер-классах и послушать виниловые пластинки, добавили там.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня в Москве стартовал летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Он объединяет в себе множество летних активностей. Как отмечал мэр столицы, в рамках фестиваля пройдут десятки тысяч мероприятий. На Никитском бульваре организовали бесплатный художественный марафон. Во время него можно будет изучить современные техники живописи, а также создать своими руками различные предметы искусства.