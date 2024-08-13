Москва, 13 августа, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) уничтожили украинский ЗРПК «Тунгуска» в Курской области при помощи удара «Ланцетом». Об этом сообщили в Минобороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

В ведомстве рассказали, что в приграничном районе Курской области разведывательным подразделением группировки войск «Север» была выявлена боевая машина Вооружённых сил Украины (ВСУ). Обнаруженная цель была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа военные ВС РФ уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетехнику украинских формирований в приграничном районе Курской области. Как уточнили в Министерстве обороны, разведка обнаружила в приграничном районе Курской области бронетехнику, после чего был проведён её анализ, а затем принято решение нанести по ней точечные удары «Ланцетами».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908571" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС РФ уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» противника в приграничье Курской области

8 августа бойцы армии России уничтожили «Ланцетом» бронетранспортёр «Казак» формирований Украины в приграничном районе Курской области. После удара бронемашина загорелась и от неё пошёл вверх дым.

6 августа ВСУ попытались совершить прорыв в Курскую область, однако российские военные не позволили им пройти вглубь российской территории. По данным на 12 августа, потери противника на данном направлении составили до 1610 человек.