Лисичанск, ЛНР, 13 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Пострадавшая при ударе ВСУ по Лисичанску 12-летняя девочка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщила 13 августа глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Раненую готовят к эвакуации в клиническую больницу в Луганск, отметила Пащенко.

«12-летняя девочка, получившая ранения при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске, в состоянии средней степени тяжести, её готовятся эвакуировать в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу», — цитирует главу ведомства «ЛуганскИнформЦентр».

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа ВСУ нанесли удар по гражданскому автобусу в Лисичанске. Один человек погиб на месте, ещё один позднее скончался в больнице. 12 пострадавших находились в тяжёлом состоянии, состояние ещё шестерых оценивалось как крайне тяжёлое. Всего пострадал 31 человек, они получили минно-взрывные травмы.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Место происшествия оцепили, работают сапёры и специальные службы. Военные следователи СК зафиксировали очередное преступление ВСУ, сообщило ведомство.