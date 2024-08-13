Лондон, 13 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Из-за того, что Россия не перебросила войска из Донбасса в Курскую область, у некоторых военных чиновников Вооружённых сил Украины (ВСУ) появилась паника. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Telegram / Zelenskiy / Official

«Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса… и сейчас из-за этого растёт тревога у некоторых украинских военных чиновников», — отметил он.

По его словам, даже среди самых ярых сторонников Украины есть немало тех, кто сомневается в перспективах атаки ВСУ на Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа президент России Владимир Путин заявил, что Киев получит достойный ответ за атаку на Курскую область. Он добавил, что потери ВСУ драматически для них увеличиваются.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили ВСУ в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории Курской области. По данным на 12 августа, потери противника на данном направлении составили до 1610 человек.

Задержанный пограничниками в Курской области боец ВСУ рассказал, что военным Украины был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.

Издание The Times написало, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. По их словам, риск связан с тем, что это решение не поможет уйти от поражения в конфликте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по регионам России. Она отметила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, добавив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.