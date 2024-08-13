Москва, 13 августа, 2024, 15:31 — ИА Регнум. За первые десять дней проведения форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» жители столицы посетили его площадки более 1,7 миллиона раз. За это время прошло свыше 5,3 тысячи мероприятий: лекций, мастер-классов, консультаций специалистов и профориентационных тестирований.

Сайт форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

И с каждой неделей программа мероприятий на форуме будет становиться только разнообразнее. Так, в большом амфитеатре в парке «Зарядье» 13 августа можно будет посмотреть спектакль «Лента поэзии. Шестидесятники» театра «У Никитских ворот». Гости погрузятся в творчество поэтов Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной и Андрея Вознесенского.

В павильоне «Экономика Москвы» в спорткомплексе «Лужники» до 18 августа будут проходить настольные игры по экономике. В них можно принять участие всей семьей: создать успешные корпорации и управлять мегаполисами. По выходным профессиональные игротехники помогут разобраться в правилах, поделятся полезными стратегиями, секретами побед и тонкостями игрового процесса.

В свою очередь, в Гостином Дворе 14 августа начнёт работу музыкальная лаборатория «Музыка и физика». Участники знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы» и инженер-физик, специалист по физике звука Филипп Рябов расскажут детям о науке с помощью музыки.

Сайт форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Музей транспорта Москвы в Центральном выставочном зале «Манеж» покажет, как производят автомобили «Москвич». С помощью наглядных материалов гости узнают о процессе сварки, антикоррозийной защите, окраске, сборке и линиях тестов, погрузятся в детали производства и оценят современные технологии и методы, которые применяют на заводе.

В центре современного искусства (ЦСИ) «Винзавод» до 27 августа пройдёт выставка «Конструкция творчества». Там будут показывать образ строителя с 1930-х годов до нашего времени. Гости увидят уникальные и редкие плакаты, живопись, графику советского периода, а также работы современных художников. Экспертами выступают главный архитектор столицы и первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов и основатель ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продлится до 8 сентября.