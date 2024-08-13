Донецк, 13 августа, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Российские военные достигли существенных успехов в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, продвинувшись там на несколько километров, заявил 13 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

РИА Новости/Станислав Красильников

«У нас существенные улучшения в районе Константиновки. Наши ребята продвинулись на несколько километров», — сказал он.

Днём ранее советник главы ДНР сообщил о попавшей в окружение между Торецком и Нью-Йорком группировке ВСУ. По его словам, ВС России имеют существенные успехи по всей линии боевого соприкосновения, в особенности в районах населённых пунктов Гродовка и Новогродовка в ДНР.

Британский эксперт Александр Меркурис отмечал, что после освобождения Покровска, Часова Яра и Константиновки начнётся новый этап военного конфликта на Украине. Он добавил, что такой сценарий возможен, так как Вооружённые силы Украины (ВСУ) не в состоянии остановить ВС России.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы нарастили темпы наступления на донецком направлении, удерживая инициативу. Об этом 12 августа сообщили в Минобороны России. Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта, говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

Президент России Владимир Путин уточнил 12 августа, что темпы продвижения ВС РФ по всему фронту увеличились в 1,5 раза.