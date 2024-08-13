Москва, 13 августа, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Уникальные прицелы, беспилотная платформа «ЯК-14М» для эвакуации раненых, электромотоциклы и многая другая продукция, представленная Якутией в экспозиции Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2024», заинтересовала Минобороны РФ. О подписании соглашения, предусматривающего развитие научно-технического сотрудничества в интересах оборонного ведомства, известил 13 августа глава Якутии Айсен Николаев по итогам встречи с начальником Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александром Осадчуком.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) На полях МВТФ «АРМИЯ-2024» Минобороны России и Республика Саха (Якутия) заключили соглашение по развитию научно-технического сотрудничества

«С самого начала специальной военной операции в Республике Саха появились производители, которые к сегодняшнему дню уже достаточно уверенно научились работать для нужд специальной военной операции, поставляя необходимое нашим бойцам оборудование и различную технику в зону СВО. Сейчас благодаря этому соглашению мы уверены, Якутия сможет выполнить свои обязательства более масштабно, качественно, эффективно и оперативно», — сказал глава Якутии, комментируя подписание соглашения.

Стороны будут взаимодействовать в области проведения консультаций по актуальным вопросам научно-исследовательской, научно-технической, инновационной деятельности и экспериментальных разработок, а также в организации научно-технической экспертизы технологий и проектов военного, специального и двойного назначения.

Кроме того, якутские эксперты и специалисты ГУИР МО РФ при участии Научно-образовательного центра «Север» наладят сотрудничество в разработке совместных технологий, содержащих передовые технические решения, а также в подготовке предложений по их использованию в интересах обороны и безопасности государства.

Соглашение также подразумевает проведение совместных научных конференций и обеспечение деятельности рабочих групп по вопросам, связанным с инновационными решениями в области производства продукции военного назначения.

Александр Осадчук отметил, что Республика Саха представила на МВТФ множество изделий, заслуживающих внимания, и что самое главное сейчас — это проверки, апробации и доведение изделий до готовности для использования в специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, якутские производители представляют свою продукцию на МВТФ уже в третий раз, и с каждым годом количество участников из республики только растёт.

Помимо получивших высокие оценки бойцов снегоболотоходов «Якт-Сокол» и «Рысь», участники форума смогли увидеть армейские печи от Якутского котлового завода, которые способны генерировать электроэнергию и заряжать любое устройство, БПЛА и антидронные разработки от якутских производителей и их коллег из Сахалинской области, партнёров по НОЦ «Север».

Новинки от 15 предприятий и организаций Якутии представлены на стенде, организованном научно-образовательным центром «Север». Он объединил компании Якутии, работающие в тесной связи с воинскими частями, поэтому все образцы разрабатываются и обновляются с учётом боевого опыта.