Вильнюс, 13 августа, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который возглавляет правящую консервативную партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» заподозрили в намерении бежать в 2022 году (после начала спецоперации России на Украине) из страны. Такое предположение было выдвинуто депутатом от оппозиции Агне Ширинскене.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

«Возникает естественный вопрос в связи с датой, когда был внесён аванс (за дом в Греции). Не было ли это планом побега из Литвы, если она подвергнется вражескому нападению?» — заявила она, потребовав разъяснений от министра.

Оппозиция надеется, что ответ будет получен до 10 сентября — открытия осенней сессии Сейма (парламента) Литвы.

Литовская газета Lietuvos rytas утверждает, что в 2022 году жена Ландсбергиса приобрела на своё имя на острове Эгина недвижимость — дом, площадь которого равна 313 квадратных метрам, с двумя террасами, и ещё один дом, площадь которого составляет 23 квадратных метра. Стоимость приобретённой недвижимости не разглашалась, однако в 2022 году супруга главы МИД Литвы внесла аванс в размере €255 тыс. В налоговой декларации указано, что она владеет недвижимостью стоимостью €800 тыс. Однако сам Ландсбергис до сих пор никак не прокомментировал это.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Ландсбергис отметил, что на данный момент Украина в худшем положении, чем годом ранее. В связи с этим он призвал Запад подумать об «ответном ударе» по России.