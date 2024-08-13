Москва, 13 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Экс-футболисты столичных ЦСКА и «Спартака» 21 августа проведут гала-матч в рамках Кубка Игоря Акинфеева, сообщается в Telegram-канале армейского клуба.

Григорий Сысоев/РИА Новости Алан Дзагоев

За ЦСКА сыграют Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Алан Дзагоев, Олег Корнаухов, Александр Гришин, Игорь Аксёнов и Дмитрий Карсаков.

В составе «Спартака» примут участие Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Александр Ширко, Константин Головской и Никита Баженов.

Матч начнётся в 16:00 мск. Команды сыграют два тайма по десять минут.

Как передавало ИА Регнум, легенды московского футбольного клуба «Спартак» обыграли сборную легенд мира в финальном матче Кубка легенд, который проходил 11 февраля в Москве. Встреча проходила на поле московского стадиона «Мегаспорт» и завершилась победой «красно-белых» со счётом 7:5.

Третье место в турнире завоевали легенды московского «Динамо», обыгравшие в утешительном финале команду легенд ЦСКА со счётом 12:7.