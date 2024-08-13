Москва, 13 августа, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала представителю Евросоюза Набиле Массрали напомнить её же слова о том, что Брюссель не высказывается о нападении Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область, так как ЕС «не комментирует то, в чём не участвует».

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чём не участвует. Если забудете, я напомню», — прокомментировала в Telegram-канале дипломат слова Массрали.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что действия ВСУ в Курской области никак не повлияют на военную и финансовую поддержку Киева со стороны Евросоюза. Что касается событий в Курской области, действия украинской армии Стано комментировать не стал, упомянув при этом о праве защищать себя, которое, по его словам, включает также право наносить удары по противнику на его территории.

13 августа Минобороны России проинформировало, что потери ВСУ на курском направлении за всё время ведения боевых действий, с 6 августа, превысили 2000 человек. Было уничтожено более 300 единиц техники противника.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.