Москва, 13 августа, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Замены для разработанного более 60 лет назад автомобиля УАЗ СГР, известного как «Буханка», в России в текущих условиях нет, сообщает «Российская газета».

РИА Новости/Александр Кряжев

По словам собеседника издания, спрос на автомобиль «Буханка» не падает, поэтому производство авто в России продолжится. Такое заявление он сделал в ответ на слова вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, который назвал УАЗ СГР устаревшим и опасным автомобилем.

Накануне Хайцеэр назвал «Буханку» непригодной для передвижения по дорогам общего пользования из-за того, что автомобиль якобы не отвечает современным нормам безопасности и требованиям по управляемости.

«Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», — заявил эксперт.

В ответ на это собеседник издания заявил, что «Буханка» является полноприводным грузовым транспортным средством, и этот автомобиль соответствует всем предъявляемым к старому грузовому ряду требованиям. Более того, у УАЗ СГР на данный момент нет конкурентов, особенно в отдалённых регионах.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Ульяновский автомобильный завод начал производство лимитированной серии микроавтобусов СГР, приуроченное к 65-летию выпуска оригинальной модели — «УАЗ-450» («Буханка»). Авто оснастили усиленными бамперами, экспедиционным багажником с лестницей и внедорожными шинами 225/75R16.

В августе 2024 года сообщалось, что в автопарке России число старых машин превысило 70%. При сохранении тенденций средний возраст машин скоро может перешагнуть через 16 лет. Во втором полугодии ожидается спад спроса на автомобили из-за повышения Центробанком ключевой ставки с 16 до 18%, отметил эксперт Олег Мосеев.