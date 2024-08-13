Лисичанск, ЛНР, 13 августа, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Среди пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автобусу в Лисичанске оказался 12-летний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своём Telegram-канале.

Telegram/Леонид Пасечник

Как отмечается в публикации, в одном из микрорайонов Лисичанска примерно в 11:45 был совершён обстрел ВСУ, в ходе которого снаряды кассетного типа упали рядом с пассажирским автобусом, находившимся рядом с остановкой. В результате произошедшего пострадали 28 мирных жителей, в том числе и 12-летний ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа украинские военнослужащие нанесли удар по гражданскому автобусу в городе Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погиб один человек. 12 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, а состояние ещё шестерых оценивается как крайне тяжёлое. Всем, кто пострадал в ходе инцидента, оказывают необходимую медицинскую помощь. Место происшествия оцепили, на нём работают сапёры и специальные службы.

22 марта ВСУ обстреляли автобус с рабочими в Лисичанске. Из-за этого автобус посекло осколками, а в самом транспортном средстве выбило стёкла. В связи с этим люди получили порезы от осколков. В администрации проинформировали, что серьёзных ранений и травм у пострадавших нет.

19 марта украинская армия нанесла ракетный удар по жилому дому, который расположен в центре Лисичанска. Неустановленный снаряд повредил шесть квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах здания.

Ранее в городе Каховке в Херсонской области автобус с пассажирами попал под обстрел со стороны украинской армии, в результате чего один человек получил ранения.