Москва, 13 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили до 15 украинских бойцов и четыре БТР «Страйкер» в ходе зачистки населённого пункта Озерки Ровненской области. Об этом 13 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Telegram / Минобороны России

«В ходе зачистки населённого пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера «Страйкер», взято в плен шесть боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Также российская авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО до 1835 бойцов. В зоне ответственности группировки ВС РФ «Север» украинские войска потеряли до 65 человек, группировки «Запад» — до 470 человек, группировки «Юг» — более 510 человек, группировки «Центр» — до 635 человек, группировки «Восток» — до 100 человек, группировки «Днепр» — до 55 человек.

Кроме того, было уничтожено несколько десятков единиц техники противника, в том числе бронетранспортёры, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, танки, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты.

Также 13 августа Минобороны сообщило, что в минувшие сутки на аэродроме базирования был уничтожен истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, а в воздухе был сбит вертолёт Ми-8. Средства ПВО также сбили 52 беспилотника ВСУ, четыре реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу Hammer.