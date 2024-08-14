Москва, 14 августа, 2024, 10:55 — ИА Регнум. За пять лет электронное голосование стало ещё одной услугой с растущей популярностью среди москвичей. Для сравнения: на выборах в Мосгордуму в 2019 году онлайн проголосовало около 10% от тех, кто зарегистрировался на участие в ДЭГ, а на выборах мэра в 2023 году — 81% от общего числа столичных избирателей. Объяснить такой стремительный рост довольно просто: электронные сервисы охватили все сферы жизни современного жителя столицы, делая её комфортнее. С годами становилась удобнее и сама технология, в том числе благодаря регулярным тестированиям и привлечению горожан к оценке её работы. О том, как развивалась система дистанционного голосования в Москве, — в материале ИА Регнум.

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Впервые электронное голосование использовалось на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Систему разрабатывали при участии рабочей группы с представителями всех политических партий, в том числе оппозиционных и несистемных, а также ИТ-экспертов и наблюдателей за выборным процессом. Группа активно принимала участие в процессе разработки и тестировании системы в течение нескольких лет.

Помогали разрабатывать систему и иностранные специалисты. Так, известный французский криптограф Пьеррик Годри изучил систему и опубликовал свои предложения по её улучшению. Часть из них была учтена, а криптографу была выплачена премия.

Перед применением системы на выборах она прошла через четыре публичных тестирования. В процессе проверки были отработаны три сценария, которые имитировали разные виды сбоев, воспроизводили ошибку, при которой связь пропадает внутри самой системы, а также приглашали членов избирательных комиссий, которые наблюдали за процессом.

Уже после проведения выборов в Мосгордуму в 2019 году система стала использоваться и для других голосований. В частности, в декабре того же года с её помощью москвичи выбирали, где должна быть построена станция метро в городе Троицке.

Опыт внедрения электронного голосования в столице был настолько успешным, что в скором времени его начали перенимать регионы. Так, в 2020 году платформу стала тестировать Нижегородская область. Тестирование системы онлайн-голосования организовали перед проведением общероссийского голосования о поправках к Конституции. К процессу привлекли хакеров, пообещав вознаграждение не менее 1 млн рублей для тех, которые смогут взломать систему.

В Москве проводилось голосование относительно того, что важнее для жителей — дополнительные парковочные места или озеленение, а в Нижегородской области выбирали приоритетное направление благоустройства города — дворы или общественные пространства. Хакеры не смогли взломать или каким-либо образом замедлить работу системы.

В преддверии выборов в Государственную думу в 2021 году снова проводилось тестирование системы, и хакеры опять не смогли её взломать. Участие в тестировании приняли более 144 тысяч москвичей. Благодаря их помощи удалось проверить готовность системы к работе под нагрузкой, а также проверить новые функции.

С 2022 года тестирования системы проводились перед каждыми выборами, объявлялось о попытке воздействия хакерских атак, в том числе во время тестирования. На выборах в Советы депутатов муниципальных образований Москвы в 2022 году таким способом проголосовали чуть более 71% избирателей, а на выборах мэра Москвы в 2023-м — 81%.

При этом с 2022 года необходимость регистрироваться для участия в онлайн-голосовании отпала. Это стало возможным благодаря созданию электронного списка избирателей. В нём учитываются все москвичи, которые могут отдать голос на выборах, независимо от того, какой способ голосования они в итоге выберут.

В 2024 году воспользоваться онлайн-форматом москвичи смогут на выборах в Мосгордуму, в органы местного самоуправления в восьми муниципальных образованиях в ТиНАО и в округе Куркино. Для этого нужна постоянная регистрация в столице и учётная запись на портале mos.ru. Получить бюллетень через платформу для электронного голосования можно будет с 8 утра 6 сентября до 20:00 8 сентября. После этого бюллетень получить уже нельзя, но будет еще 15 минут на то, чтобы проголосовать. После 20:15 8 сентября система перестанет принимать голоса.