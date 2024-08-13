Москва, 13 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. ВС России в течение суток пресекли прорывы мобильных групп ВСУ на курском направлении и отразили атаку в направлении села Мартыновка. Об этом сообщили в Минобороны России.

ИА Регнум

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские войска отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки, в результате чего были уничтожены до 15 военных ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, сообщил ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Власти пока не осведомлены о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся во временно оккупированных населённых пунктах, сказал он.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

В тот же день Минобороны сообщило о доставке в Курскую область дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов.