Нью-Йорк, США, 13 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило Россию предоставить доступ в Курскую область, чтобы провести проверку данных о нарушениях прав человека со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани.

Министерство обороны Украины

«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — приводит слова Шамдассани Lenta.Ru.

До этого, 11 августа, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и потребовала осудить терроризм со стороны киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

В свою очередь уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова назвала атаки на беззащитных людей очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который цинично убивает женщин и детей, чтобы запугать людей. Она сравнила эти действия с расстрелами мирных жителей Мариуполя, когда ВСУ стреляли в спины детям, не позволяя выехать с родителями из оккупированного города.

Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ.