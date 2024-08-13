Ялта, Крым, 13 августа, 2024, 14:18 — ИА Регнум. На плато Ай-Петри в Крыму 13 августа открылся уникальный арт-объект «Шёпот гор». На открытии скульптурной композиции присутствовал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Пресс-служба «Сбера»

Эта композиция — подарок Крыму от Урала. Скульптура выполнена в виде двух лиц, смотрящих друг на друга, она станет новой достопримечательностью полуострова. Арт-объект символизирует единство Крымских и Уральских гор: два хребта словно беседуют друг с другом. Центральное место в монументе занимает человек как продолжение природы, её созерцатель и хранитель, её олицетворение.

Арт-объект выполнен из металла, искусственного и натурального камня. Он появился благодаря партнёрству «Сбера», курорта Mriya Resort & SPA, а также правительств Крыма, Свердловской и Челябинской областей. Открытие арт-объекта состоялось в ходе празднования 10-летия курорта «Сбера» Mriya Resort & SPA.

«Шёпот гор» — одна из десяти уникальных композиций, которые будут подарены Крыму различными территориальными банками Сбербанка. Новые точки туристического притяжения скоро появятся по всему полуострову: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.