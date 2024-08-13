Курск, 13 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки потеряли на курском направлении до 420 военных, сообщило 13 августа Министерство обороны.

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Общие потери противника за время действий на данном направлении, с 6 августа, составляют до 2030 человек, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортёров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие», — отметило ведомство.

Также Минобороны сообщило о пресечении прорывов мобильных групп противника и отражении атаки ВСУ. В ходе зачистки освобождённого от ВСУ населённого пункта Озерки было уничтожено до 15 боевиков, шестеро были взяты в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, сообщил ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.