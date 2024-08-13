Москва, 13 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Новинки от 15 предприятий и организаций Якутии представлены в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2024», стартовавшего 12 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». Речь идёт не только об образцах вооружений и о технике двойного назначения, разработанных в республике.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2024»

«Мы по праву гордимся зарекомендовавшими себя на поле боя квадроциклами «Сокол» и экипировкой «Хоту-Тент». Сегодня мы представили широкий спектр продукции, которая поставляется нашим бойцам, начиная от сублимированной пищевой продукции, заканчивая новым болотоходом «Рысь» и электромотоциклом «Тимир Ат», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

На форуме якутский губернатор лично ознакомился с образцами вооружений и техники, разработанными российскими предприятиями с учетом потребностей ведения боевых действий в условиях специальной военной операции, и пообщался с представителями якутских предприятий — участниками форума.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев лично ознакомился с экспозицией Международного военно-технического форума «Армия-2024»

Якутские производители представляют свою продукцию на форуме уже в третий раз, и с каждым годом количество участников из республики только растёт. По словам Айсена Николаева, в 2024 году стенд Якутии, организованный научно-образовательным центром «Север», объединил 12 якутских предприятий, работающих в тесной связи с воинскими частями, поэтому все образцы разрабатываются и обновляются с учётом боевого опыта.

Помимо получивших высокие оценки бойцов снегоболотоходов «Якт-Сокол» и «Рысь», участники форума смогли ознакомиться с беспилотной платформой «ЯК-14М» для эвакуации раненых. Кроме того, представлены армейские печи от Якутского котлового завода, которые способны генерировать электроэнергию и заряжать любое устройство, БПЛА и антидронные разработки от якутских производителей и их коллег из Сахалинской области, партнёров по НОЦ «Север».

Также на форуме представлены оптика и электронные прицелы, защитные, укрывные и маскировочные изделия, в том числе с защитой от тепловизоров от проектной компании НОЦ «Север» — «Север-Тент». Свои разработки, в том числе медицинского назначения, показывает Северо-Восточный федеральный университет, а Арктический государственный агротехнологический университет демонстрирует рационы питания и специальные продукты с повышенными питательными свойствами для военнослужащих.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев ознакомился к вооружением, представленным в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024»

Айсен Николаев подчеркнул, что участие якутских предприятий в выставке на форуме «Армия-2024» — это отличная возможность показать свои разработки, получить контракты и инвестиции, которые пойдут на поиск новых идей и технологий, необходимых военнослужащим.

Как сообщало ИА Регнум, международный военно-технический форум «Армия-2024» продлится до 14 августа. В дни работы форума гостям и участникам будут продемонстрированы новые образцы вооружений, военной и специальной техники, возросший уровень технических и технологических возможностей организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, а также новые решения, выработанные с учетом опыта, приобретённого в ходе проведения СВО.