Санкт-Петербург, 13 августа, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Присутствие немецкой военной техники на территории России вызывает у россиян справедливую ярость. Так экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben прокомментировала нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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По словам Кнайсль, федеральное правительство Германии поступает бессмысленно и «антиисторично», позволяя ВСУ использовать немецкую технику в нападении на территорию России.

Она добавила, что история Великой Отечественной войны и память о павших предках играет важную роль в жизни граждан России, поэтому ярость россиян на присутствие немецких танков на российской земле справедлива.

«В каждом селе [России] есть памятник погибшим [в Великой Отечественной войне]», — подчеркнула Кнайсль.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска 6 августа попытались прорваться вглубь Курской области, однако российские военные не позволилb им этого сделать. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.

Офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может привести к катастрофическим последствиям для них и никак не повлияет на ход украинского конфликта. По его словам, в практическом смысле атака украинских формирований на Курскую область может лишь отсрочить неминуемое для них негативное развитие событий, но никак не отразится на ситуации в зоне военных действий.

10 августа британская газета The Times написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский атакой на Курскую область предпринимает отчаянную попытку спасения Киева от неизбежного поражения в конфликте. По словам автора публикации, многие сочтут действия Зеленского впустую потраченными жизнями бойцов ВСУ и напрасно потерянной техникой, которым могла бы пригодиться украинской армии в Донбассе.