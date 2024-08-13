Ново-Огарево, Московская область, 13 августа, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Происходящее на Ближнем Востоке не останется без внимания России, несмотря на ситуацию, связанную со спецоперацией. Об этом в ходе переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не останется без внимания с нашей стороны», — заявил он.

9 августа визит Аббаса в Россию анонсировал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Он отметил, что переговоры призваны помочь России и Палестине выработать скоординированные подходы к урегулированию ближневосточного конфликта на справедливой основе. Богданов добавил, что Москва контактирует со всеми сторонами этого конфликта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908534" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с М. Аббасом

12 августа пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Аббас проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальных вопросы развития двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры проходят в Ново-Огарёве. Президент Палестины находится в России с официальным визитом.