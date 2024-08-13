Льгов, Курская область, 13 августа, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Власти города Льгов Курской области назвали фейком сообщения о том, что военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) якобы дошли до города и находятся в 15 км от Курской АЭС.

Telegram / Zelenskiy / Official

«Фейк: ВСУ дошли до города Льгов в 15 километрах от Курской АЭС. Об этом пишут украинские Telegram-каналы. Правда: украинская армия дошла до Льгова разве что в своём воображении», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

Там добавили, что ВСУ продолжают своё «продвижение» вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями.

На этот раз, уточнили в администрации, ВСУ сделали дорожный знак с надписью «Льгов», но визуально он сильно отличается от настоящих, сделанных по ГОСТу, дорожных знаков.

Как передавало ИА Регнум, подразделения украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. В ходе боёв на этом направлении ВСУ потеряли по состоянию на 12 августа до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии, уточнили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.