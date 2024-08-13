Москва, 13 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Отравляющие вещества для атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) могли синтезировать только в США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Елена Афонина/ТАСС

По его словам, никакая другая промышленность не рассчитана на создание отравляющих веществ, которые украинские военные применяли в Курской области. Также Кириллов добавил, что все опасения РФ по этому поводу уже передали в организацию по запрещению химоружия, но никакой реакции на это пока нет.

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