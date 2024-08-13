Берлин, 13 августа, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Рейд Вооружённых сил Украины в Курскую область не имеет с военной точки зрения никакого смысла и не сможет переломить ход спецоперации. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, его комментарий опубликован на сайте посольства РФ в ФРГ.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Он отметил, что при помощи произошедшего в Курской области киевский режим в очередной раз наглядно продемонстрировал свою террористическую сущность.

«Рейд ВСУ в Курскую область не имеет с военной точки зрения никакого смысла и не сможет переломить ход СВО», — заявил Нечаев, добавив, что целью властей Киева является попытка отвлечь внимание населения Украины и мировой общественности от критической для ВСУ ситуации в Донбассе.

Посол пояснил, что киевский режим пытается при помощи кровавого пиара получить новые оружейные и финансовые транши от своих кураторов из-за рубежа.

С 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 12 августа, потери противника на данном направлении составили до 1610 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по регионам России. Она отметила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, добавив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, отметив, что вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.