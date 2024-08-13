Ростов-на-Дону, 13 августа, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Управление ФСБ России по Ростовской области показало видео задержания сотрудницы одной из воинских частей Южного военного округа (ЮВО), которая подозревается в государственной измене.

Кадр из видео

На видео показан момент задержания подозреваемой. Также сотрудники ФСБ провели обыск в квартире задержанной, в ходе которого были обнаружены средства связи, которые использовались для контактов с представителем украинской разведки.

По данным спецслужб, женщина в январе прошлого года, действуя по заданию ГУР минобороны Украины, поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, после чего начала собирать сведения об арсеналах, базах и складах, которые входят в состав округа.

После этого задержанная передала собранную информацию украинской спецслужбе в ходе переписки в Signal.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908527" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержание экс-сотрудницы воинской части, которая передавала сведения о российской армии на Украину

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ Херсонской области задержала жителя Новой Каховки по подозрению в государственной измене. С августа 2023 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу СБУ сведений о местах дислокации российских военных, а также вооружения и военной техники ВС России с целью срыва выполнения военными задач в рамках спецоперации. Задержанному грозит длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Жительницу Запорожской области приговорили к семи годам колонии общего режима за подготовку теракта, а также незаконное хранение наркотиков. По версии следствия, женщина планировала совершить террористический акт в сентябре 2022 года на территории Запорожской области, однако была задержана правоохранителями.