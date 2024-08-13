Киев, 13 августа, 2024, 13:28 — ИА Регнум. На фоне атаки украинских войск в Курской области на Украине забыли о покровском направлении, где ситуация для ВСУ «очень грустная», сообщил в Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Офицер.

t. me/V_Zelenskiy_official

По его словам, положение дел в районе Покровского для ВСУ, «без преувеличения, очень плачевное».

По его словам, многие украинские СМИ не обращают должного внимания на данное и другие направления.

Он отметил, что важно реально оценивать все аспекты происходящего, иначе «потом будет очень больно».

Как передавало ИА Регнум, 10 августа в силовых структурах сообщили, что подразделения Вооружённых сил России приблизились к трассе Донецк — Покровск, являющейся ключевой для снабжения крупных хабов ВСУ на покровском направлении.

Город имеет ключевое значение для логистики ВСУ, через него проходят маршруты снабжения украинских войск в Часовом Яре, Торецке и других населённых пунктах, находящихся на линии фронта.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что одновременно с наступлением российской армии на Покровск боевые действия развиваются в районе Торецкой агломерации, в которую входят посёлок Нью-Йорк и посёлки Зализное, Южное и Северное. Формирования противника, действующие в этом районе, попали в оперативное окружение.