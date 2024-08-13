Курск, 13 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Опубликовано видео с захваченными в плен в Курской области украинскими военными, которые на коленях обратились к личному составу пленившего их российского подразделения.

Кадр из видео

«Спасибо, что гарно дали нам прикурить», — говорят военнопленные на видео, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что попытку прорыва ВСУ вглубь российской территории на этом участке пресекли российские военнослужащие из батальона морской пехоты Черноморского флота. Они разгромили и пленили десант украинской армии, который прорвался в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа военные Вооружённых сил России взяли в плен штурмовую группу бригады ВСУ, всего в плен попали пять украинских бойцов. Они заявили, что пробыли на территории региона не больше суток, после чего попали в плен к российским военным. Они подтвердили, что российские военные обращаются с ними хорошо, обеспечивают водой и оказывают необходимую медицинскую помощь.

В этот же день Федеральная служба безопасности распространила видео с взятым в плен в Курской области украинским военным 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По словам одного из пленных, ВСУ планировали сначала дойти до Курска, а потом до Белгорода. Основная цель была в том, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

Назвавшийся Русланом Полторацким военнопленный рассказал, что в рядах ВСУ в нападении на Курскую область участвуют англичане, французы и поляки. Он добавил, что командование планировало нападение с двух сторон.