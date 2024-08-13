Москва, 13 августа, 2024, 13:12 — ИА Регнум. На сайте «Миллион призов» открыли сбор пожертвований пострадавшим жителям Курской области, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

РИА Новости/Илья Питалев

Жители столицы могут пожертвовать семьям пострадавшего региона от 500 до 10 тысяч баллов на сайте «Миллион призов», который проводит данную акцию при поддержке Красного Креста. Сообщается, что один бал эквивалентен одному рублю.

Речь идёт о городских баллах программы лояльности «Миллион призов» и призовых баллах акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Жители столицы получают данные баллы за активное участие в проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей» и не только.

Чтобы направить баллы пострадавшим в Курской области, необходимо перейти на сайт «Миллион призов». В разделе «Поощрения» находится категория «Благотворительность», где появится возможность перевести баллы Красному Кресту России. При этом отмечается, что количество переводов не ограничено.

«Миллион призов» — портал, где жители Москвы обменивают городские баллы на товары и услуги более 400 партнёрских организаций. Также каждый пользователь может направить накопленные баллы на благотворительность. С момента открытия такой возможности москвичи перевели порядка 465 млн рублей в благотворительные фонды.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.