Москва, 13 августа, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 93-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в официальном Telegram-канале.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

В публикации уточняется, что на 93-м километре МКАД произошло ДТП, в результате которого столкнулись несколько машин с последующим выездом на газон. На месте происшествия работают оперативные службы города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа в Новой Москве произошла авария, в ходе которой автомобиль врезался в дерево. В результате инцидента погибли три человека, в том числе несовершеннолетний юноша. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением и врезался в дерево.

5 июля на Кутузовском проспекте Москвы в результате столкновения с другим автомобилем погиб водитель Tesla. Пассажиры столкнувшихся машин получили травмы различной степени тяжести.

Ранее на 37-м километре МКАД произошло массовое ДТП. В ходе него столкнулись пять машин.