Кишинёв, 13 августа, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду, являющаяся и Верховным главнокомандующим, должна рассказать гражданам, зачем на территории страны строят 23 новых военных объекта. Об этом заявила в своих соцсетях потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Президент Молдавии Майя Санду

«В Молдавии запланировано строительство 23 военных объектов на сумму более 375 миллионов леев. Граждане имеют полное право знать такую информацию, и вы, как президент и Верховный главнокомандующий, обязаны дать людям чёткие разъяснения», — написала Влах.

Она добавила, что, возможно, Санду не имеет права раскрывать всю информацию об этих объектах, однако может хотя бы назвать цель их постройки.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня экс-лидер республики и председатель Социалистической партии Игорь Додон заявил, что Санду готовит страну к войне и об этом говорят все её действия. Он рассказал, что власти Молдавии закупают радары и оружие, а также созывают в военкоматы резервистов. Помимо этого, проводится транзит непонятных закрытых грузов из Румынии. По его словам, всё это свидетельствует о подготовке страны к войне руками Санду и её кураторов.

В мае Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о партнёрстве в области обороны и безопасности. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что Молдавия стала первой страной, с которой заключён такой договор.

НАТО поставляет Молдавии летальное оружие, дроны и технику, отмечал в феврале заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. Он отметил, что последовательное наращивание сотрудничества Кишинёва с НАТО и его странами-членами не может не вызывать обеспокоенности.