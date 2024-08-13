Москва, 13 августа, 2024, 12:38 — ИА Регнум. На военно-техническом форуме «Армия-2024» подписаны контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) почти на 500 млрд рублей, сообщил 13 августа начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-полковник Анатолий Гуляев.

Виталий Невар/ТАСС

«Общий объём стоимости контрактов, сегодня подписанных и вручённых, составляет практически половину триллиона, около 500 миллиардов рублей», — сообщил он по итогам подписания и вручения госконтрактов на полях форума.

По его словам, в результате исполнения контрактов Вооружённые силы России получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники, а также порядка 1 млн средств поражения различного калибра.

Как передавало ИА Регнум, с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». В ходе него участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что форум сменит формат и впервые пройдёт без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Кроме того, он будет сосредоточен на деловой программе. В этом году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, которые эффективно зарекомендовали себя в ходе СВО. Так, на уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М, а также 120-миллиметровое САО «Флокс».

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что впервые на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» представили разработки «народного ОПК». Иностранные гости смогут ознакомиться с новейшим и перспективным вооружением, а также заключить взаимовыгодные контракты в целях укрепления национальных вооруженных сил, отметил министр.