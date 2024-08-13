Москва, 13 августа, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут большие потери на курском направлении, заявил 13 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, за минувшие сутки в районе Мартыновки и на суджанском направлении бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили один танк, семь единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин, один грузовой автотранспорт, один микроавтобус, девять единиц пикапов, орудие Д-30. Также Алаудинов сообщил об уничтожении российскими военными станции РЭР «Пластун».

13 августа Апты Алаудинов сообщил, что бесконтрольное передвижение ВСУ на курском направлении остановлено. Он добавил, что противник уже осознаёт, что того блицкрига, который он планировал, не получилось.

Днём ранее Алаудинов информировал о рекордных потерях украинской армии за сутки. По его словам, такого количества уничтоженного противника в день не было ни разу за всю СВО. На курском направлении фиксируется очень много французских и польских наёмников.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.