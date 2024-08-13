Москва, 13 августа, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России получат более 500 образцов вооружения, около миллиона единиц средств поражения по гособоронзаказу, сообщил 13 августа начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев по итогам подписания и вручения госконтрактов на полях форума «Армия-2024».

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

«Кроме 500 единиц основных вооружений, мы получим еще около 1 млн средств поражения различного калибра. Поэтому я прошу отнестись к этой дополнительной задаче более чем ответственно», — сказал он.

По его словам, на форуме «Армия-2024» были подписаны госконтракты почти на 500 млрд рублей.

Он напомнил, что ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов в своём выступлении в ходе открытия форума назвал основные условия для достижения успеха в современных военных конфликтах. Одним из таких условий является обеспечение ВС РФ вооружением, прежде всего высокоточным оружием.

Как передавало ИА Регнум, с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». В ходе него участникам мероприятия демонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

В 2024 году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, которые эффективно зарекомендовали себя в ходе СВО. Так, на уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М, а также 120-миллиметровое САО «Флокс».

Президент России Владимир Путин отмечал, что большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением. Он призвал продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой, это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, системы контрбатарейной борьбы, различные виды связи.