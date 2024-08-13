Донецк, 13 августа, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка зафиксирована повышенная активность разведывательных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), перехвачены БПЛА самолётного типа и квадрокоптер, сообщили 13 августа ИА Регнум в УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

ИА Регнум

«Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» зафиксирована повышенная активность вражеских разведывательных беспилотников вблизи водонапорного узла в Петровском районе Донецка», — информировали в УФСБ.

Уточняется, что взрывотехники произвели детальный осмотр перехваченных беспилотников и с помощью специальных технических средств отключили органы управления.

Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено, добавили в УФСБ.

Как передавало ИА Регнум, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 10 августа информировал, что один человек погиб, ещё 16 пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны Вооружённых сил Украины. До этого украинские военные обстреляли Донецк и Горловку с помощью 13 снарядов натовского калибра 155 мм, включая боеприпасы кассетного типа.

Также 8 августа стало известно, что российской системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» предотвращён теракт в одной из школ в Кировском районе Донецка.