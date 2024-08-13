Суджа, Курская область, 13 августа, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Бесконтрольное передвижение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении уже остановлено, заявил 13 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Бесконтрольное передвижение ВСУ на курском направлении уже остановлено», — написал он.

В комментарии ТАСС он добавил, что противник уже осознаёт, что того блицкрига, который он планировал, не получилось.

Днём ранее Алаудинов информировал о рекордных потерях украинской армии за сутки. По его словам, такого количества уничтоженного противника в день не было ни разу за всю СВО. На курском направлении фиксируется очень много французских и польских наёмников, уточнял он.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в граничащих с Украиной регионах страны 12 августа заявил, что ВСУ получат достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.