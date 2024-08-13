Москва, 13 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей из-за отказа мессенджера удалить запрещённую на территории России информацию. Об этом 13 августа сообщили в мировом суде Таганского района Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в заявлении.

По итогу столичный суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей.

Это уже не первый случай неудаления Telegram запрещенной в РФ информации. 8 июля Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать мессенджер на 3 млн рублей за отказ удалять сообщения с призывами к антиправительственным акциям. В материалах дела сообщалось о выявлении Роскомнадзором в нескольких Telegram-каналах недостоверной информации об армии России, а также призывов к участию в антиправительственных выступлениях.

8 марта мессенджер оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалять фейки о потерях Вооружённых сил России в ходе проведения спецоперации. Представители Telegram на заседание суда по делу тогда также не явились.

В июне 2023 года Таганский суд Москвы также оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить 32 Telegram-канала с недостоверной информацией о спецоперации и её участниках. Мессенджер оштрафовали по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.