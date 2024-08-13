Москва, 13 августа, 2024, 11:41 — ИА Регнум. В Курской, Белгородской и Брянской областях принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Курск

Директор ФСБ добавил, что западное сообщество пытается создать очаги социальной напряжённости, а также сформировать конфликтные ситуации в российском обществе. По словам Бортникова, за последнее время участились случаи вербовочной активности иностранных служб по вовлечению российских граждан в террористическую деятельность.

13 августа в Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета. На нём обсуждались вопросы повышения готовности субъектов РФ к противостоянию террористическим посягательствам. Также были обсуждены приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения спецоперации.

10 августа на территории Курской, Брянской и Белгородской областей ввели режим КТО. Данное решение было принято для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.