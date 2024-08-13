Москва, 13 августа, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В 2024 году в России было предотвращено 110 терактов, сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

ФСБ РФ/РИА Новости

«С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане», — привёл Национальный антитеррористический комитет (НАК) слова Бортникова.

Вместе с этим, по информации директора ФСБ, за подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи было задержано более 1050 человек.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа президент России Владимир Путин на встрече с постоянным членами Совбеза РФ обсудил аспекты борьбы с терроризмом. После этого директор ФСБ выступил с докладом.

24 апреля Совбез России проводил в Санкт-Петербурге XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Обращаясь к её участникам, Путин назвал терроризм одной из самых серьёзных угроз ХХI столетия.

Президент заявил, что за терактами зачастую стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран. Используя террористов, они пытаются дестабилизировать обстановку в странах, разжечь межнациональную и межрелигиозную рознь.