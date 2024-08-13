Ново-Огарево, Московская область, 13 августа, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Главной задачей Министерства обороны РФ является вытеснение Вооружённых сил Украины (ВСУ) с российской территории. Об этом 12 августа в ходе оперативного совещания заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин

«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надёжное прикрытие госграницы», — отметил он.

По словам Путина, ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической операции и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами Украины, в то время как гражданские ведомства должны заняться снабжением силовых структур всем необходимым. Руководителям регионов поручено оказать поддержку мирным гражданам, которые нуждаются в помощи и защите.

Как сообщало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил России остановили ВСУ в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 12 августа, потери противника на данном направлении составили до 1610 человек.

Экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что бойцы украинской армии занимались мародёрством в населённых пунктах региона, забирая всё, что можно было унести с собой, сообщила ранее ФСБ. Боец также рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления. По его словам, боевики ВСУ намеревались дойти до Курска и Белгорода.