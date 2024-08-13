Москва, 13 августа, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Центральный Банк России аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банк», говорится на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» ООО «Америкэн Экспресс Банк» (рег. № 3460, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 300-е место в банковской системе Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе ЦБ.

Отмечается, что основанием для аннулирования лицензии стало ходатайство кредитной организации о её добровольной ликвидации.

Как передавало ИА Регнум, «Америкэн экспресс банк» стал первой дочерней организацией иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, решившей добровольно сдать лицензию вместо продажи бизнеса в стране. Банк получил разрешение президента России на проведение добровольной ликвидации в мае 2024 года.

American Express заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. В конце марта того же года Банк России исключил платёжную систему из соответствующего реестра.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому в стране 45 банкам с акциями и долями иностранных граждан из недружественных государств временно запрещено совершать сделки. Под временный запрет попали такие банки, как «Америкэн экспресс банк», «Вестерн Юнион ДП Восток», «Голдман Сакс банк», «Райффайзенбанк», «Озон банк», «Ситибанк», «Юникредитбанк», «Яндекс банк» и другие. Сделки в этих банках можно будет совершать лишь по специальному разрешению главы государства.