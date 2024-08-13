Вашингтон, 13 августа, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск предложил взять интервью у вице-президента США и кандидата в президенты Камалы Харрис после встречи с её конкурентом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Jordan Strauss/AP/TASS Илон Маск

«Я был бы рад организовать Spaces (интервью с помощью соцсети X) и для Камалы тоже», — написал он в социальной сети Х.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Трамп рассказал, что планирует дать большое интервью Илону Маску. По словам кандидата в президенты, беседа была назначена на вечер 12 августа.

В день интервью Илон Маск сообщил, что его социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, столкнулась с «массированной DDoS-атакой». В связи с этим общение началось с задержкой в 45 минут.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

21 июля президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что выходит из гонки, однако он намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Президент США пояснил, что не стал бороться с республиканцем Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Глава Белого дома поблагодарил за работу свою команду и призвал демократов поддержать на выборах кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

13 августа газета The New York Post сообщила, что независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего не включат в бюллетень на выборах главы Белого дома в штате Нью-Йорк, так как он указал ложный адрес в качестве своего места жительства.