Москва, 13 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Высокая стоимость билетов из Анапы в Москву связана, прежде всего, с классом обслуживания, объяснили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», — приводит «Парламентская газета» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что билеты стоимостью 80–90 тыс. рублей предусматривают пересадки в вагоны СВ и люкс, следовательно, цена соответствует классу обслуживания.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ писали о том, что российские туристы не могут уехать с юга России из-за дорогих билетов. Россияне пожаловалось на то, что за авиабилет из Анапы в Москву с пересадкой в Ростове-на-Дону придётся отдать до 92 тыс. рублей. Схожая ситуация и с железнодорожным сообщением. Цены за билет на поезд достигали 86 тыс. рублей. Сложности у россиян возникли из-за того, что туристы купили билеты только до Анапы, надеясь позднее отловить нормальные предложения.

Позже вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин рекомендовал туристам, застрявшим в Анапе, добираться до Сочи или Ставрополя на автомобиле.