Москва, 13 августа, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Украина постепенно превращается в «чёрную дыру» Европы, в то время как США ищут легитимного политика для киевского режима. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Известия/Тарас Петренко

«Как представляется, пока американцы занимаются поисками «черной кошки в черной комнате» — легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской «верхушке», Украина медленно, но верно превращается в «чёрную дыру» Европы», — говорится в сообщении СВР.

По данным спецслужбы, Вашингтон прорабатывает различные варианты замены главы киевского режима Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. В качестве замены Зеленского в США рассматривают экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

В ведомстве напомнили, что единственная реальная основа для переговоров России и Украины ранее была названа президентом России Владимиром Путиным и она неизменна.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад руками украинцев ведёт войну против России, а Киев выполняет волю западных хозяев.

7 июня Путин заявил, что, так как в конституции Украины ничего не говорится о продлении полномочий президента, то нахождение Зеленского на посту главы киевского режима является узурпацией власти. Глава государства при этом не исключил возможности переговоров со спикером Верховной рады, но только на тех условиях, на которых Россия договаривалась с Украиной в Минске, а затем в Стамбуле в 2022 году и с учётом сегодняшних реалий.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак 2 июня отметил, что из-за проблем с легитимностью у главы киевского режима Западу стало легче избавиться от него. Эксперт предположил, что на этом фоне Зеленский, скорее всего, будет крайне осторожен в высказываниях.