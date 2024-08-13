Москва, 13 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Участок Солнцевской линии метро со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», созданный при участии холдинга «Мосинжпроект», удостоен двух наград конкурса правительства Москвы «Лучший реализованный проект в области строительства». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

АО «Мосинжпроект»

«Создание нового участка Солнцевской линии подземки и его интеграция в инфраструктуру аэропорта Внуково — непростой проект, потребовавший от метростроителей высокого профессионализма. В результате его реализации у горожан впервые появилась возможность добираться до аэропорта на метро», — рассказал Сергей Жуков.

Он отметил, что станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» победили в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта» и по оценке городской конкурсной комиссии, и по результатам общегородского голосования.

«Мосинжпроект» участвует в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» с 2014 года и за это время удостоен более 30 наград.

Конкурс правительства Москвы «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится с 2000 года. Победители определяются на открытом общегородском голосовании, в котором принимают участие жители города, а также городской конкурсной комиссией.

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл торжественную церемонию подведения итогов конкурса в преддверии Дня строителя.

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