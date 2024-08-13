Вашингтон, 13 августа, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью бизнесмену Илону Маску 12 августа заявил, что во время его президентства у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Михаил Метцель/ТАСС

«У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на «российский» заговор, который длился около двух лет, мистификация (о якобы связях Трампа и России. — Прим. ред.), которую устроила Хиллари Клинтон», — сказал Трамп в интервью, которое проходило на площадке соцсети X (бывшая Twitter).

Вместе с этим, по мнению бывшего главы Белого дома, Путин является хорошим переговорщиком. Трамп добавил, что в случае победы в президентских выборах он планирует наладить отношения с Путиным.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что в случае своей победы на выборах Трамп не планирует уступить в конфликте на Украине, поскольку не любит проигрывать. По мнению Салливана, при победе на выборах Трамп продолжит поставки оружия Украине. После голосования вне зависимости от политических предпочтений для новой администрации Белого дома останется в приоритете военный конфликт на Украине, и не важно, кто возглавит США, подытожил экс-посол.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно при Трампе американцы начали санкционную гонку, во время президентского срока бывшего американского лидера ввели огромное количество санкций против России. Трамп мало чем отличается от всех остальных, указал тогда представитель Кремля.

Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. Так, 25 июля он пообещал добиться мира до своей инаугурации в случае победы на выборах. Кроме того, Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики.

В свою очередь председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Россия не знает, в чём именно состоит мирный план Трампа, а интерпретаторов его мыслей по мирным переговорам «уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта».