Москва, 13 августа, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Комплекс городского хозяйства Москвы проведёт около 300 экскурсий в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Telegram/Комплекс городского хозяйства Москвы

«Гости фестиваля получат уникальную возможность посетить такие объекты, как Центр управления КГХ, завод по производству асфальтобетона, музей развития электрических сетей Московского региона, отряды Пожарно-спасательного центра Москвы. Участники экскурсий смогут посмотреть работу станции водоподготовки, коммунальных судов и очистных сооружений поверхностного стока», — отметил он.

Всего Комплекс городского хозяйства столицы запланировал 29 видов экскурсий. Выбрать мероприятие можно на сайте форуме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на форуме-фестивале «Москва 2030» открылась выставка спецтехники московских коммунальщиков. По словам Бирюкова её посетителям в Лужниках показывают образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту и безопасность столицы. Также гости могут осмотреть экспонаты изнутри.