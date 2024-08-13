В СВР заявили, что в США прорабатывают варианты замены Зеленского
СВР: в США обсуждают варианты замены Зеленского на менее коррумпированное лицо
Москва, 13 августа, 2024, 10:24 — ИА Регнум. В США прорабатывают варианты замены главы киевского режима Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины. Об этом сообщает МК.RU со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, в США растёт недовольство Зеленским, а в Демократической и Республиканской партиях всё громче «звучат голоса» тех, кто сомневается в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую оказывают Киеву.
«В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», — отметили в пресс-бюро.
Как отмечается в сообщении, Зеленский перешёл к лихорадочным действиям, так как он озабочен сохранением собственных позиций во власти, которые пошатнулись после истечения срока его президентских полномочий. В качестве замены Зеленского в США рассматривают экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).
Как сообщало ИА Регнум, выборы на Украине должны были пройти в конце марта 2024 года. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили, объяснив это военным положением на территории страны.
12 августа председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал об обращении к руководству ООН с требованием не регистрировать международные договоры, подписанные Зеленским после утраты им легитимности как президента Украины. Также в письме к ООН движение попросило поспособствовать восстановлению конституционного порядка на Украине.
Президент России Владимир Путин отметил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить из-за истечения срока его полномочий. Помимо этого, он назвал отмену выборов на Украине спектаклем. Глава России добавил, что нахождение Зеленского на посту главы киевского режима является узурпацией власти.